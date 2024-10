I medici pensano allo sciopero contro la Manovra: “Il governo Meloni la smetta di prenderci in giro” (Di giovedì 17 ottobre 2024) Una "presa in giro" nei confronti dei medici: così Pierino Di Silverio, segretario del sindacato Anaao-Assomed, ha definito gli 880 milioni di euro stanziati per la sanità nel 2025 dalla Manovra del governo Meloni. E non è l'unico problema: dal rinnovo dei contratti agli aumenti di stipendio, le richieste insoddisfatte sono tante. Ora, non si esclude lo sciopero. Fanpage.it - I medici pensano allo sciopero contro la Manovra: “Il governo Meloni la smetta di prenderci in giro” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Una "presa in giro" nei confronti dei: così Pierino Di Silverio, segretario del sindacato Anaao-Assomed, ha definito gli 880 milioni di euro stanziati per la sanità nel 2025 dalladel. E non è l'unico problema: dal rinnovo dei contratti agli aumenti di stipendio, le richieste insoddisfatte sono tante. Ora, non si esclude lo

