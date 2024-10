Lanazione.it - "Giudicato già incapace ma lasciato solo"

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Hanno invocato l’assoluzione per incapacità di intendere e di volere, perché per loro Gianluca Paul Seung è "malato". Una malattia che non gli lascia la facoltà di discernere e, a sostegno della loro tesi, citano la perizia del professor Pietrini per un altro procedimento: sentito in aula durante questo processo, però, ha precisato che la diagnosi era legata al fatto contestato di allora, non a questo nuovo evento. Se fosse ritenuto capace, chiedono di derubricare il reato da omicidio volontario a preterintenzionale e di non riconoscere la premeditazione. Gli avvocati difensori Gabriele Parrini e Andrea Pieri raccontano la loro conoscenza personale decennale del loro assistito. "Soffre di una grave situazione psicopatologica – dichiara Parrini – Il professor Pietrini ha verificato in lui un pensiero delirante con carattere persecutorio che lo porta alla non capacità.