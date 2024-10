Ilrestodelcarlino.it - Emergenza abitazioni: "Incentivi a chi affitta"

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Ieri il sindaco Enzo Lattuca ha presentato alle parti sociali, alle organizzazioni sindacali e ai referenti delle agenzie immobiliari del territorio il nuovo ‘Patto per la casa’, misura con cui il Comune di Cesena intende provare ad affrontare un tema, quello della carenza didare, particolarmente avvertito dalla comunità cittadina. "Il fenomeno – ha commentato il sindaco – è molto articolato e rappresenta una criticità sociale per i nuovi cittadini e per coloro che raggiungono Cesena per ragioni di lavoro o perché ritengono ci siano tutti i servizi necessari alla crescita dei propri figli. Dunque non facciamo più, e solo, riferimento ai cittadini che vivono in condizioni di estrema marginalità . Tutti infatti riscontrano difficoltà a individuare una idonea unità immobiliare, anche coloro che dispongono di un reddito allineato con la media dei redditi del territorio.