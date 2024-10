Spazionapoli.it - Dall’Asia al Napoli, colpo internazionale in arrivo per gli azzurri: quattro nomi in ballo

(Di giovedì 17 ottobre 2024) In vista delle prossime sessioni di calciomercato, ilpotrebbe mettere a segno undi livello: nel mirinogiocatori di livello. A Castel Volturno ilcontinua a preparare la prossima sfida di campionato contro l’Empoli: un match che potrà dare ulteriori indicazioni sui possibili obiettivi stagionali per la squadra di Antonio Conte, il cui compito è quello di isolare la squadra da ogni possibile calo di concentrazione. Dalla seconda sosta della stagione per le Nazionali, non ci sono grandi notizie per il tecnico leccese: Stanislav Lobotka e, con ogni probabilità, Mathias Olivera non saranno del match, in quanto acciaccati in seguito agli impegni con le rispettive selezioni.