Codice rosso, il 'caso Carlantino' nella manovra del Governo: spese per l'affidamento dei minori a carico dello Stato (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il Governo, nel disegno di legge di Bilancio, ha inserito una norma che cambia l’affidamento dei minori da parte dei tribunali per i minorenni. Oggi le spese dei minori che vengono assegnati alla tutela del sindaco sono a carico dei Comuni. Se la misura sarà confermata nell’iter di approvazione Foggiatoday.it - Codice rosso, il 'caso Carlantino' nella manovra del Governo: spese per l'affidamento dei minori a carico dello Stato Leggi tutta la notizia su Foggiatoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il, nel disegno di legge di Bilancio, ha inserito una norma che cambia l’deida parte dei tribunali per i minorenni. Oggi ledeiche vengono assegnati alla tutela del sindaco sono adei Comuni. Se la misura sarà confermata nell’iter di approvazione

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Chiusura dei tribunali minori : vertice a Sulmona - al Governo viene chiesta concretezza - Si è avolta a Sulmona ieri mattina, 11 ottobre, la riunione del coordinamento dei sindaci, dei presidenti degli Ordini forensi di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto, per la salvaguardia dei tribunali abruzzesi sub provinciali. Coniderato che il 31 dicembre 2025 andrà a scadere la proroga del. (Chietitoday.it)

Sovraffollamento delle carceri minorili : l’emergenza “creata” dal governo Meloni - Rivolte, proteste (in attesa del Ddl Sicurezza che, inventando nuovi reati, vuole colpire anche la resistenza nonviolenta e passiva in carcere). In specie, dicono ancora le Camere Penali, «avremo colui che ha diretto per molti anni l’esecuzione penale esterna, che ha guidato e curato la formazione del personale penitenziario, che ha retto la vice dirigenza del Dap e, per alcune settimane, il Dap ... (Lettera43.it)

Cellulari e minori - l’intellighenzia dem s’appella al governo per una stretta. Ma Valditara &co. non erano “retrogradi”? - E l’elenco dei nomi di esperti e artisti, mirato a dare forza scientifica e popolare all’appello rivolto al governo Meloni, lungo e blasonato. Ma Valditara &co. Non solo governo e ministro, peraltro protagonisti dalla prima ora di un dibattito che, proprio in queste ore, si inserisce in una discussione internazionale sempre più accesa sui rischi dell’uso indiscriminato di smartphone e social ... (Secoloditalia.it)