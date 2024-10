Ciclone sull’Italia, ecco il maltempo estremo: le previsioni meteo (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – Ondata di maltempo estremo sull'Italia, in particolare al Nord ma non solo, a causa di un fronte caldo nordafricano e di un Ciclone atlantico. Nubifragi, alluvioni, acquazzoni e criticità previste ovunque nel quadro delineato dagli esperti nelle previsioni meteo di oggi, 17 ottobre, e per i giorni a venire. Andrea Garbinato, responsabile redazione del Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – Ondata disull'Italia, in particolare al Nord ma non solo, a causa di un fronte caldo nordafricano e di unatlantico. Nubifragi, alluvioni, acquazzoni e criticità previste ovunque nel quadro delineato dagli esperti nelledi oggi, 17 ottobre, e per i giorni a venire. Andrea Garbinato, responsabile redazione del

L’arrivo del ciclone polare in Italia : piogge - freddo e allerta maltempo - Dopo un ottobre caratterizzato da temperature relativamente miti, un’improvvisa ondata di freddo colpirà gran parte del Paese, con un abbassamento significativo delle temperature e piogge diffuse. . In questa occasione, il ciclone polare ha iniziato a prendere forma nel Nord Europa e, grazie ai venti freddi provenienti dall’Artico, sta per spostarsi verso sud, investendo anche il Mediterraneo. (Velvetmag.it)

Diretta maltempo - un ciclone sull’Italia. Allagamenti in Liguria - Infine, domenica, il ciclone dovrebbe allontanarsi verso il meridione con qualche schiarita in più al Centro-Nord. Con la Luna piena lo spettacolo è doppioTre vortici dall’Atlantico, i resti dell’uragano, il rischio Medicane: molti giorni di piogge torrenziali sull'Italia. Sabato vivremo una giornata fotocopia del venerdì con ombrelli aperti quasi ovunque e con situazioni idrauliche ed ... (Quotidiano.net)

Ciclone mediterraneo in arrivo - allerta maltempo sull’Italia - A differenza dei cicloni tropicali veri e propri, che si sviluppano su aree oceaniche molto più vaste, i cicloni mediterranei sono generalmente più piccoli ma non per questo meno pericolosi. Si consiglia di assicurare oggetti mobili e di evitare, se possibile, di uscire durante il passaggio del ciclone. (Velvetmag.it)