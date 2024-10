Blitz della Polizia di Stato: perquisizioni su scala nazionale contro l’incitamento alla violenza razziale (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’operazione condotta dalla Polizia di Stato di Milano ha acceso i riflettori su un’indagine che coinvolge numerosi giovani in tutta Italia. Le autorità, guidate dalla Procura dei Minorenni e dal Tribunale Ordinario, hanno effettuato perquisizioni mirate contro pratiche di incitamento alla violenza e alla discriminazione razziale. La particolare attenzione è rivolta a un gruppo di dieci minorenni e due maggiorenni, indagati per il reato previsto dall’articolo 604 bis del codice penale, che punisce la propaganda e l’istigazione a delinquere motivata da discriminazione razziale, etnica e religiosa. Le perquisizioni e il sequestro di materiale pericoloso L’operazione ha portato al sequestro di una serie di oggetti inquietanti, tra cui repliche di armi lunghe e pistole, alcune delle quali prive del tappo rosso, mazze, tirapugni, coltelli e un machete. Gaeta.it - Blitz della Polizia di Stato: perquisizioni su scala nazionale contro l’incitamento alla violenza razziale Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’operazione condotta ddidi Milano ha acceso i riflettori su un’indagine che coinvolge numerosi giovani in tutta Italia. Le autorità, guidate dProcura dei Minorenni e dal Tribunale Ordinario, hanno effettuatomiratepratiche di incitamentodiscriminazione. La particolare attenzione è rivolta a un gruppo di dieci minorenni e due maggiorenni, indagati per il reato previsto dall’articolo 604 bis del codice penale, che punisce la propaganda e l’istigazione a delinquere motivata da discriminazione, etnica e religiosa. Lee il sequestro di materiale pericoloso L’operazione ha portato al sequestro di una serie di oggetti inquietanti, tra cui repliche di armi lunghe e pistole, alcune delle quali prive del tappo rosso, mazze, tirapugni, coltelli e un machete.

