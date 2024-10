Benevento: Pnrr, riunione del tavolo tecnico di monitoraggio: progetti nella fase di messa a terra nei tempi previsti (Di giovedì 17 ottobre 2024) tavolo tecnico di monitoraggio: progresso sui progetti finanziati dal Piano di Ripresa e Resilienza Benevento, 17 ottobre 2024 – Si è tenuto, stamane presso la Sala Giunta di Palazzo Mosti, il tavolo tecnico di monitoraggio con i dirigenti dei settori impegnati nella realizzazione dei progetti finanziati con i fondi del Piano di ripresa e resilienza. “Al fine di dare tempestivo riscontro – spiega il il vicesindaco con delega al coordinamento del Pnrr Francesco De Pierro – ad un’ istanza ufficiale pervenuta dalla Prefettura di Benevento, abbiamo immediatamente convocato la cabina di regia e monitoraggio, già attiva e che si riunisce con periodica cadenza, sui progetti del Piano di ripresa e resilienza. Puntomagazine.it - Benevento: Pnrr, riunione del tavolo tecnico di monitoraggio: progetti nella fase di messa a terra nei tempi previsti Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)di: progresso suifinanziati dal Piano di Ripresa e Resilienza, 17 ottobre 2024 – Si è tenuto, stamane presso la Sala Giunta di Palazzo Mosti, ildicon i dirigenti dei settori impegnatirealizzazione deifinanziati con i fondi del Piano di ripresa e resilienza. “Al fine di dare tempestivo riscontro – spiega il il vicesindaco con delega al coordinamento delFrancesco De Pierro – ad un’ istanza ufficiale pervenuta dalla Prefettura di, abbiamo immediatamente convocato la cabina di regia e, già attiva e che si riunisce con periodica cadenza, suidel Piano di ripresa e resilienza.

