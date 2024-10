Arresti ultras, gli uomini di Lucci ad Anghinelli: “Sei un morto che cammina” (Di giovedì 17 ottobre 2024) “Sei un morto che cammina“. Così gli uomini del capo ultras del Milan, Luca Lucci, si sarebbero rivolti ad Enzo Anghinelli, l’11 luglio 2024 all’interno del negozio ‘L’angolo calabrese’ di Cologno Monzese. È quanto emerge dal fermo di indiziato di delitto spiccato dai pm di Milano Paolo Storari, Sara Ombra, Leonardo Lesti con gli aggiunti Alessandra Dolci e Bruna Albertini per il tentano omicidio di Anghinelli del 12 aprile 2019 che ha fatto scattare le manette ai polsi del “vice” di Luca Lucci, Daniele Cataldo, 52enne di Sesto San Giovanni con precedenti per rapina, ricettazione, detenzione di armi da guerra e clandestine, traffico di droga, furto ed evasione. Sono passati oltre 5 anni dal tentato omicidio di via Cadore, avvenuto all’alba non lontano dall’abitazione di Anghinelli e commesso da due uomini armati a bordo di uno scooter con targa clonata. Lapresse.it - Arresti ultras, gli uomini di Lucci ad Anghinelli: “Sei un morto che cammina” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) “Sei unche“. Così glidel capodel Milan, Luca, si sarebbero rivolti ad Enzo, l’11 luglio 2024 all’interno del negozio ‘L’angolo calabrese’ di Cologno Monzese. È quanto emerge dal fermo di indiziato di delitto spiccato dai pm di Milano Paolo Storari, Sara Ombra, Leonardo Lesti con gli aggiunti Alessandra Dolci e Bruna Albertini per il tentano omicidio didel 12 aprile 2019 che ha fatto scattare le manette ai polsi del “vice” di Luca, Daniele Cataldo, 52enne di Sesto San Giovanni con precedenti per rapina, ricettazione, detenzione di armi da guerra e clandestine, traffico di droga, furto ed evasione. Sono passati oltre 5 anni dal tentato omicidio di via Cadore, avvenuto all’alba non lontano dall’abitazione die commesso da duearmati a bordo di uno scooter con targa clonata.

Gli ultras volevano reperire armi e addestrare uomini per gli scontri - . L'articolo Gli ultras volevano reperire armi e addestrare uomini per gli scontri sembra essere il primo su ilNapolista. È questo che emerge dagli atti dei pm Paolo Storari e Sara Ombra nella loro richiesta di misure cautelare per i capi ultras fermati nella giornata di ieri. Le intercettazioni degli ultras In una intercettazione del 12 dicembre 2019, dopo la sfida contro il Barcellona, di ... (Ilnapolista.it)

Inchiesta curve - Lucci incontrò un ultras del Napoli prima dell’euroderby. Gip : “Biglietti destinati anche a uomini clan” - io c’ho mio fratello qua che sta a Opera, detenuto da anni qua, che mi ha avvertito mio fratello dal carcere, se sapevo (fon) di questi biglietti. inc. . ” The post Inchiesta curve, Lucci incontrò un ultras del Napoli prima dell’euroderby. . . ” De Marino:”. . . . . Vengono riportate le intercettazioni che risalgono al 12 aprile dell’anno scorso e da cui si evince che la società “non ha in ... (Sportface.it)