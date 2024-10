361magazine.com - Ampolle di bellezza, efficaci e monodose: l’innovazione anti età

(Di giovedì 17 ottobre 2024) The Longevity Suite lancia le nuove Longevity Ampoules:per una pelle rinnovata e luminosa The Longevity Suite presenta Longevity Ampoules, un siero intensivo in fiale studiato per offrire un potente trattamento rigenerante e-aging. Questo nuovo prodotto promette una pelle più idratata, luminosa e tonica, grazie alla combinazione di ingredienti all’avanguardia. Le Longevity Ampoules sono formulate con un concentrato di Acido Ialuronico a basso peso molecolare, Coenzima Q10, e Vitamina E, che insieme agiscono in profondità per idratare, rimpolpare e proteggere la pelle dagli effetti dello stress ossidativo. Grazie alla loro tecnologia avanzata, queste ampoules penetrano negli strati più profondi della pelle, favorendo il rinnovamento cellulare e migliorando l’elasticità cutanea.