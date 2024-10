“Affari tuoi”, partita record di Francesca: “Nessuno immaginava questo finale” (Di giovedì 17 ottobre 2024) News tv. “Affari tuoi”, partita record di Francesca: cos’è successo. Affari tuoi è un programma televisivo italiano di genere game show trasmesso su Rai 1 dal 2003 al 2017 e nuovamente dal 2023, in onda nella fascia dell’access prime time. Il programma è basato sul format olandese Deal or No Deal, prodotto da Endemol. Alla guida del programma c’è Stefano De Martino, l’ex volto noto di Amici di Maria De Filippi. partita dei record quella di Francesca e Simone ad Affari tuoi di mercoledì 16 ottobre. Tvzap.it - “Affari tuoi”, partita record di Francesca: “Nessuno immaginava questo finale” Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) News tv. “”,di: cos’è successo.è un programma televisivo italiano di genere game show trasmesso su Rai 1 dal 2003 al 2017 e nuovamente dal 2023, in onda nella fascia dell’access prime time. Il programma è basato sul format olandese Deal or No Deal, prodotto da Endemol. Alla guida del programma c’è Stefano De Martino, l’ex volto noto di Amici di Maria De Filippi.deiquella die Simone addi mercoledì 16 ottobre.

Stefano De Martino - rumore in studio. Cosa è successo ad Affari Tuoi - L’evento, insolito e inaspettato, ha fatto sobbalzare il presentatore lasciando perplessi tutti i presenti. L’atmosfera in studio era già elettrica quando è accaduto l’imprevisto. Dopo aver eliminato con successo tutti i pacchi blu, la speranza era alta per un grande colpo di fortuna. Francesca ha deciso di cambiare il pacco inizialmente scelto, e questa mossa si è rivelata giusta, poiché il ... (Dilei.it)

“Il cellulare di mio marito lo sbircio ancora. Affari tuoi o Domenica In? Sono entrambe sfide che sento nelle mie corde” : Caterina Balivo si confessa - Quasi venticinque anni in televisione, Caterina Balivo sente ancora le farfalle nello stomaco quando entra nel suo salotto, a La volta buona, “l’ansia da prestazione”, spiega, lei, in un’intervista al Corriere della sera, dove ha parlato della sua vita privata e professionale: da suo marito, Guido Maria Brera, alla sua carriera in televisione, a cui non rinuncerebbe neanche con una febbre a 40. (Ilfattoquotidiano.it)

Affari Tuoi - botto improvviso in studio e Stefano De Martino spiazzato : “È svenuto qualcuno” - La donna si riferiva ad una caratteristica fisica del bel conduttore. Nella puntata del 16 ottobre, però, un altro imprevisto, stavolta ben più ‘rumoroso’. Insomma, ancora siamo qui a chiederci cosa cavolo sia stato quel rumore. Nonostante gli ascolti, martedì 15 ottobre lo show ha raggiunto una maedia 5. (Caffeinamagazine.it)