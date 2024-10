Liberoquotidiano.it - Vespa e Churchill sotto accusa per il vino: ecco perché

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Chiedere all'oste se ilè buono è come chiedere a Brunose ilfa bene. Risposta affermativa scontata per il primo e altrettanto per il giornalista abruzzese che nella sua masseria in Puglia produce il nettare di Bacco e non di rado si cimenta come esperto di marchi, bottiglie e qualità. La sua sortita “scientifica” sugli effetti benefici di un bicchiere diha suscitato reazioni di diverso tenore come quella estrema dell'immunologa Antonella Viola che in maniera radicale asserisce che invece «fa rimpicciolire il cervello»., forse il cervello andrebbe attivato prima che rimpicciolisca per qualsivoglia causa. Il, come la birra, non è un diabolico mezzo per falcidiare la popolazione mondiale, ma un'espressione culturale e di civiltà.