Agi.it - Riflettori su Bitonto per l'uomo che spiava i conti, tutti cercano Coviello

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) AGI - “Un fantastico via vai”. Non è il titolo del film di Leonardo Pieraccioni e, purtroppo, l'aggettivo ‘fantastico' ha un che di sarcastico., città a meno di 20 chilometri dal capoluogo pugliese, è diventata il fulcro degli interessi della stampa nazionale, nota ormai alle cronache per essere il paese di nascita e residenza del 52enne Vincenzo. L'è apparso per la prima volta sulle colonne della stampa nazionale e locale solo quattro giorni fa, quando la procura di Bari ha aperto un fascicolo per accesso abusivo ai sistemi informatici e tentato procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato. Tra i fascicoli dei pm ci sarebbe anche il gruppo di Intesa Sanpaolo, che, però, non ha ricevuto alcuna comunicazione dall'autorità giudiziaria.