Pescara: finanziamenti per la manutenzione stradale e il dissesto idrogeologico approvati (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L'Amministrazione di Pescara ha dato il via libera all'erogazione di fondi destinati alla manutenzione delle strade e alla prevenzione del dissesto idrogeologico. Queste importanti risorse finanziarie, annunciate dall'assessore agli Enti locali Roberto Santangelo, sono parte di un'iniziativa più ampia per garantire infrastrutture sicure e sostenibili in un contesto territoriale delicato come quello montano. La decisione segue un avviso pubblicato a luglio, attraverso il quale sono state selezionate otto province beneficiarie di questi fondi. Dettagli sui finanziamenti alle province Secondo le dichiarazioni dell'assessore Santangelo, ogni provincia riceverà 625 mila euro per la manutenzione della viabilità locale, affiancati da 250 mila euro per la mitigazione del rischio idrogeologico.

