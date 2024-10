Parma, Bonny ha stregato Conte: dal retroscena sul Napoli alla vera richiesta sul mercato (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ange-Yoan Bonny è un profilo ancora giovanissimo anche se ha una esperienza tale in Italia da non sembrarlo. è nato a Aubervilliers, comune Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ange-Yoanè un profilo ancora giovanissimo anche se ha una esperienza tale in Italia da non sembrarlo. è nato a Aubervilliers, comune

Il Napoli monitora Bonny del Parma - ha provato a prenderlo già questa estate (Schira) - Usciamo dal campo dal punto di vista umano, professionale e tecnico da vincitori ma con zero punti, contro una squadra costruita per lo scudetto e che già lo ha vinto». Un errore che ha condizionato la partita, ben più dell’espulsione di Suzuki (il portiere) per doppia ammonizione. Si può dire che Pecchia ha fatto perdere la partita al Parma? Il calcio è diventato il regno dell’effimero. (Ilnapolista.it)

Bologna-Parma 0-0 | Bonny a un passo dal gol - . Almeno un cambio rispetto alla sconfitta di Cagliari, forse due: questo dovrebbe essere l’indirizzo scelto da Fabio Pecchia che, come al solito, si prenderà anche le ultime ore di oggi per decidere la formazione, anche se le indicazioni portano a pensare che Mihaila possa far posto al rientrante. (Parmatoday.it)

Parma-Cagliari - chi gioca e chi no : Bonny - Gaetano - Valeri - Luvumbo - Sohm - Zortea - Parma-Cagliari (calcio d`inizio alle ore 20:45) è il posticipo serale che chiude la sesta giornata di campionato in Serie A. Reduci dall`incredibile... (Calciomercato.com)