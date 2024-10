Mercoledì 16 ottobre il Barroccio in acustico ospita il concerto Foronto’ Africaine (Di mercoledì 16 ottobre 2024) LECCE - Mercoledì 16 ottobre, ore 22:00, Il Barroccio in acustico ospita il concerto Foronto' Africaine.Lecce, V.le dell’UniversitàDescrizione:Burkina Faso, Egitto, Sud Italia sono i tre vertici di questo triangolo musicale inedito."Forontò Africaine" è l'incontro fra Petit Solo Lecceprima.it - Mercoledì 16 ottobre il Barroccio in acustico ospita il concerto Foronto’ Africaine Leggi tutta la notizia su Lecceprima.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) LECCE -16, ore 22:00, IlinilForonto'.Lecce, V.le dell’UniversitàDescrizione:Burkina Faso, Egitto, Sud Italia sono i tre vertici di questo triangolo musicale inedito."Forontò" è l'incontro fra Petit Solo

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Eventi oggi a Bologna : cosa fare mercoledì 16 ottobre 2024 - 30, nella Sala Marco Biagi arriva il duo pianistico Corrado Greco e Massimiliano Baggio infatti suonerà la Terza e la Quarta Sinfonia di Johannes Brahms. Bologna, 16 ottobre 2024 – Ecco qual è il programma degli appuntamenti giornalieri sotto le Due Torri. Alle 20, il Duse ospita Champagne Bologna, la seconda edizione del Premio giornalistico Gianfranco Civolani. (Ilrestodelcarlino.it)

Oroscopo di branko di oggi - mercoledì 16 Ottobre 2024 : Cancro : Relazioni al Centro - Non Dimenticate Voi Stessi! - La Luna vi offre slancio nelle attività pratiche, ma fate attenzione a non esagerare. Bilancia La comunicazione sarà fondamentale in queste 24 ore per superare situazioni delicate. Non abbiate paura di sperimentare nuove soluzioni ai problemi che si presentano. È un momento propizio per chiarire malintesi e rafforzare i legami. (Zon.it)

‘Fondazione Romano’ - mercoledì 23 ottobre conversazione con Roberto Paolo - Suggestioni senza eguali che daranno vita al testo Oltre e più in alto. Ricopre il ruolo di assessore alla Semplificazione Amministrativa e al Turismo della Regione Campania. Pasquale Piantedosi, 26 anni, è un giovane dottore in giurisprudenza. È direttore della collana editoriale di “Diritto e Letteratura”. (Anteprima24.it)