Medicina, congresso nazionale Siu 2024: un successo di dialogo e innovazione (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il presidente degli urologi Carrieri: "Rafforzata collaborazione internazionale e creato un ponte sui Balcani" Si è concluso con grande successo il congresso nazionale della società italiana di urologia (Siu), che si è tenuto lo scorso fine settimana alla Fiera del Levante di Bari. L'evento ha visto la partecipazione di oltre mille urologi provenienti da tutta Sbircialanotizia.it - Medicina, congresso nazionale Siu 2024: un successo di dialogo e innovazione Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il presidente degli urologi Carrieri: "Rafforzata collaborazione intere creato un ponte sui Balcani" Si è concluso con grandeildella società italiana di urologia (Siu), che si è tenuto lo scorso fine settimana alla Fiera del Levante di Bari. L'evento ha visto la partecipazione di oltre mille urologi provenienti da tutta

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Congresso nazionale Assorup : un passo avanti per i professionisti degli appalti pubblici - Assorup ha proposto l’inserimento di specifiche normative nel Codice degli Appalti per creare piattaforme centralizzate di procurement, seguendo le tendenze già in atto in altri paesi europei. La Prof. L’impatto dell’intelligenza artificiale e della digitalizzazione Tra i punti salienti del congresso, si è discusso anche del potenziale impatto dell’intelligenza artificiale e della ... (Gaeta.it)

L'Università di Foggia protagonista del Congresso Nazionale della Società Italiana di Urologia - L'evento ha visto la partecipazione di oltre 1000 urologi provenienti. . Si è concluso con un grande successo in termini di partecipazione e contenuti scientifici il Congresso Nazionale della Società Italiana di Urologia (SIU), tenutosi dal 11 al 13 ottobre 2024 presso la Fiera del Levante di Bari. (Foggiatoday.it)

Italia : al via 75ma edizione del Congresso astronautico internazionale - L’IAC, che si tiene ogni anno dal 1950, e’ il piu’ grande evento globale nel settore aerospaziale. 000 esperti spaziali, studiosi, imprenditori e professionisti da tutto il mondo. L’evento ha attirato piu’ di 10. Li ha anche presentato i campioni di suolo lunare raccolti dalla missione cinese del Chang’e-6 dal lato piu’ lontano della Luna, segnando la prima volta in cui tali campioni vengono ... (Romadailynews.it)