Movieplayer.it - Love Next Door, la recensione: il K-Drama perfetto per Millennial imperfetti (ovvero tutti)

Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Scopriamo insieme uno degli ultimi K-arrivati in streaming su Netflix. Netflix ci sta abituando bene con i K-, non solo su un piano quantitativo (ne distribuisce e/o produce ormai tantissimi l'anno) ma anche qualitativo, e un discorso molto simile a quello che abbiamo recentemente fatto per La Regina delle Lacrime o, ancor più appropriatamente, per Doctor Slump, potremmo farlo per. La nuova serie nata dalla collaborazione tra il regista Yoo Je Son e la sceneggiatrice Shin Ha Eun - che in passato ci avevano già regalato l'amato Hometown Cha-Cha-Cha - e prodotta dal "solito" Studio Dragon non smentisce le ottime premesse, e si dimostra un prodotto degno