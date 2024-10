Londra, il principe William gioca a football americano a evento Nfl (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il principe William ha partecipato a un evento della Fondazione Nfl a Londra martedì. Il progetto è incentrato su una versione del football americano per ragazzi, in cui si gioca cinque contro cinque, senza contatto. Il primogenito di Re Carlo, in completo scuro, senza cravatta, e sneakers, ha messo in mostra le sue capacità, giocando con i giovani e cimentandosi anche in un lancio da quarterback in perfetto stile. Insieme a William erano presenti l’ex giocatore gallese di rugby Louis Rees-Zammit che ha anche giocato in Nfl con i Jacksonville Jaguars e l’ambasciatore globale della Nfl Phoebe Schecter. Lapresse.it - Londra, il principe William gioca a football americano a evento Nfl Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ilha partecipato a undella Fondazione Nfl amartedì. Il progetto è incentrato su una versione delper ragazzi, in cui sicinque contro cinque, senza contatto. Il primogenito di Re Carlo, in completo scuro, senza cravatta, e sneakers, ha messo in mostra le sue capacità,ndo con i giovani e cimentandosi anche in un lancio da quarterback in perfetto stile. Insieme aerano presenti l’extore gallese di rugby Louis Rees-Zammit che ha ancheto in Nfl con i Jacksonville Jaguars e l’ambasciatore globale della Nfl Phoebe Schecter.

Londra - il principe William premia i giovani creativi di cinema e videogame - L’evento è stato co-organizzato dalla Bafta e dalla Royal African Society. Presenti insieme al principe anche attori famosi come Andy Serkis (Gollum nella trilogia del Signore degli Anelli), Sheila Atim, Celia Imrie e Stephen Merchant. . Il principe del Galles William ha incontrato mercoledì a Londra, nella sede della British Academy of Film and Television Arts a Piccadilly, i beneficiari del ... (Lapresse.it)

La principessa Alexia d’Olanda arriva a Londra per continuare i suoi studi - Sta iniziando un corso di laurea in Scienze e Ingegneria per il cambiamento sociale presso la Facoltà di Ingegneria. maxima) L'articolo La principessa Alexia d’Olanda arriva a Londra per continuare i suoi studi sembra essere il primo su VelvetMag. Tuttavia, adesso ha scelto di proseguire nella propria carriera accademica, trasferendosi a Londra. (Velvetmag.it)

Il principe Harry torna a Londra da solo ma anche questa volta non vede né Re Carlo né William : “Tutta colpa di Camilla” - Il principe oggi sarebbe diretto in Africa, non in California, per continuare i suoi compiti verso la solidarietà e la rigenerazione della sua immagine pubblica. . “Per Harry non ci sarà una vera riabilitazione nei ranghi della corona senza una vera riconciliazione con la sua famiglia”, ha aggiunto Sykes, ma la malattia del padre ha posto “un senso di urgenza”, in questo, adesso. (Ilfattoquotidiano.it)