LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2024 in DIRETTA: cominciano le finali, l’Italia si affida a Martina Fidanza (Di mercoledì 16 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE COSA E’ SUCCESSO AL QUARTETTO MASCHILE: CADUTA E GARA RIFATTA DOPO 10 MINUTI 18.44: Ora la sfida tra Australia e Messico 18.43: La Germania fa segnare il tempo di 48?396, non riuscendo a dimostrare il crono di questa mattina 18.42: Parte solo la Germania 18.38: Non si riparte al momento, la Cina potrebbe puntare sulla riserva. Al momento le ragazze sono sedute al centro della pista, tra poco si dovrebbe partire 18.35: Problema fisico per l’atleta cinese che esce dalla pista a piedi ma accompagnata dai sanitari 18.32: Subito la caduta della Cina 18.30: Al via prima sfida del Team Pursuit: Cina-Germania 18.28: In chiusura sarà in programma il primo turno dell’inseguimento a squadre maschile senza l’Italia. Di fronte nelle semifinali per l’oro Danimarca-Svizzera e Gran Bretagna-USA. Oasport.it - LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2024 in DIRETTA: cominciano le finali, l’Italia si affida a Martina Fidanza Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACOSA E’ SUCCESSO AL QUARTETTO MASCHILE: CADUTA E GARA RIFATTA DOPO 10 MINUTI 18.44: Ora la sfida tra Australia e Messico 18.43: La Germania fa segnare il tempo di 48?396, non riuscendo a dimostrare il crono di questa mattina 18.42: Parte solo la Germania 18.38: Non si riparte al momento, la Cina potrebbe puntare sulla riserva. Al momento le ragazze sono sedute al centro della, tra poco si dovrebbe partire 18.35: Problema fisico per l’atleta cinese che esce dallaa piedi ma accompagnata dai sanitari 18.32: Subito la caduta della Cina 18.30: Al via prima sfida del Team Pursuit: Cina-Germania 18.28: In chiusura sarà in programma il primo turno dell’inseguimento a squadre maschile senza. Di fronte nelle semiper l’oro Danimarca-Svizzera e Gran Bretagna-USA.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE – Sinner-Medvedev 2-0 - quarti Six Kings Slam 2024 : RISULTATO in DIRETTA - . PRIMO SET – Bel punto ben costruito da Sinner: 30-15 PRIMO SET – Passante basso di Jannik e la volée di Medvedev termina in rete. Jannik scenderà in campo con i favori del pronostico, ma anche Medvedev vorrà fare bella figura e regalarsi una semifinale contro Novak Djokovic. 30 italiane. 18:20 – Buonasera, amici di Sportface. (Sportface.it)

LIVE – Karlovac-Roma 17-25 15-25 : ritorno trentaduesimi Challenge Cup femminile 2025 volley in DIRETTA - Chi passerà il turno e raggiungerà le romene del Rapid Bucaresti ai sedicesimi? L’appuntamento è per le ore 18. . 00 di mercoledì 16 ottobre al Mladost di Karlovac, in Croazia. 55 – Buonasera amici di Sportface e benvenuti alla diretta testuale della gara di ritorno tra Karlovac e Roma! The post LIVE – Karlovac-Roma 17-25 15-25: ritorno trentaduesimi Challenge Cup femminile 2025 volley in ... (Sportface.it)

LIVE – Sonego-Ruud 3-6 - secondo turno Atp Stoccolma 2024 : RISULTATO in DIRETTA - I due giocatori sono pianificati come quarto e penultimo incontro di giornata sul Centre Court, con inizio fissato non prima delle ore 18. Gli ultimi due precedenti, tuttavia, si sono risolti solo al parziale decisivo, segno evidente che l’azzurro è in grado di poter mettere in difficoltà l’avversario soprattutto sulla sua superficie meno gradita. (Sportface.it)