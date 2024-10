Fotoreporter Paul Lowe ucciso in California: arrestato il figlio 19enne (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il Fotoreporter britannico Paul Lowe, famoso per aver documentato la guerra civile nell'ex Jugoslavia, particolarmente in Bosnia, lodato per aver acceso i riflettori sull'assedio di Sarajevo, è stato trovato morto il 12 ottobre sulle montagne di San Gabriel, lungo un sentiero escursionistico in California. Il 60enne sarebbe stato pugnalato al collo, secondo quanto Fotoreporter Paul Lowe ucciso in California: arrestato il figlio 19enne L'Identità. Lidentita.it - Fotoreporter Paul Lowe ucciso in California: arrestato il figlio 19enne Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – Ilbritannico, famoso per aver documentato la guerra civile nell'ex Jugoslavia, particolarmente in Bosnia, lodato per aver acceso i riflettori sull'assedio di Sarajevo, è stato trovato morto il 12 ottobre sulle montagne di San Gabriel, lungo un sentiero escursionistico in. Il 60enne sarebbe stato pugnalato al collo, secondo quantoinilL'Identità.

Il fotoreporter Paul Lowe trovato morto : l’omicidio scuote il mondo del fotogiornalismo - Le sue immagini sono state pubblicate da riviste influenti come “Time”, “Newsweek”, “Life”, “Der Spiegel”, “The Observer” e “The Independent”. La carriera di Paul Lowe e i suoi contributi al fotogiornalismo Paul Lowe si è distinto come fotoreporter freelance e accademico, con una carriera che si estende in decenni di intenso lavoro. (Gaeta.it)

