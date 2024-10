Lanazione.it - Cortona, scuola di Fratta: arrivano i nuovi infissi

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Arezzo, 16 ottobre 2024 –diVerso la consegna dei lavori, il Comune investe oltre 130mila euro Sono in fase di consegna i lavori al plesso scolastico di, il Comune diha completato l’individuazione della ditta esecutrice che avrà il compito di effettuare le opere di efficientemente energetico dell’immobile. Complessivamente l’Amministrazione comunale ha previsto 96mila euro per la sostituzione degliesterni e 40mila euro per lavori di adeguamento dell’impianto termico. Le opere saranno realizzate senza creare interruzioni alla didattica, nei giorni in cui non sono previste lezioni, senza impattare sul personale e sugli studenti presenti. Altri lavori sono in programma in futuro, come la sistemazione degli scarichi delle acque chiare e la manutenzione del piazzale.