Conta dei danni dopo l'alluvione: "Serve un milione e mezzo di euro"

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) "Ladeicausati dal, per quanto ancora non definitiva, parla di circa 100milaper i lavori di messa in sicurezza delle infrastrutture pubbliche e di oltre undiper i privati". A svelarlo è stato l’assessore ai lavori pubblici Lorenzo Riccetti durante l’incontro svolto lunedì sera a palazzo Volpini, con i residenti che hanno subito i danneggiamenti per via del maltempo registrato tra il 18 e il 19 settembre, a Porto Recanati. Erano presenti anche il sindaco Andrea Michelini e il consigliere con delega alla protezione civile Gianluigi Serena. La sala consiliare era gremita di cittadini che volevano avere novità,essersi trovati con la casa allagata.