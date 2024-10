Oasport.it - Ciclismo su pista: Lorena Wiebes domina il Mondiale nello scratch all’esordio. Martina Fidanza quarta

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Venti vittorie in stagione su strada, tra le quali anche il Campionato Europeo, manon si accontenta e rilancia: esordio anche sue subito un titoloper la neerlandese. Prima gara in un velodromo, nella manifestazione iridata in Danimarca in quel di Ballerup, e subito dominio per il fenomeno dei Paesi Bassi.non ce n’è davvero per nessuno: la classe 1999 ha disputato una volata formidabile con la quale ha staccato di ruota tutte le avversarie, vincendo praticamente per distacco in una prova che spesso e volentieri si disputa sul filo dei centimetri. Alle spalle della fuoriclasse neerlandese ecco la campionessa olimpica in carica dell’omnium, la statunitense Jennifer Valente, mentre a completare il podio troviamo la neozelandese Ally Wollaston.