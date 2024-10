Chiude Terramira, ultima cena a marzo 2025. "Ma torneremo con nuovi obiettivi" (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Con i loro piatti hanno unito tradizione e modernità. Nel loro menù hanno esaltato i prodotti del territorio. Eleganza, sapori e profumi del Casentino hanno conquistato anche una stella Michelin. Adesso però è il momento di uno stop. Si conclude nel punto più alto della sua parabola l'emozionante Arezzonotizie.it - Chiude Terramira, ultima cena a marzo 2025. "Ma torneremo con nuovi obiettivi" Leggi tutta la notizia su Arezzonotizie.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Con i loro piatti hanno unito tradizione e modernità. Nel loro menù hanno esaltato i prodotti del territorio. Eleganza, sapori e profumi del Casentino hanno conquistato anche una stella Michelin. Adesso però è il momento di uno stop. Si conclude nel punto più alto della sua parabola l'emozionante

