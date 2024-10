Napolipiu.com - Caprile, l’agente: “Com’è giocare nel Napoli? Elia mi ha fatto una confessione. Futuro in nazionale? Ha tutte le carte in regola per arrivarci”

(Di mercoledì 16 ottobre 2024)di, Graziano Battistini, parla delle sfide affrontate dal giovane estremo difensore e del suo possibilein. Nel panorama calcistico italiano, il giovane portieresta vivendo un momento cruciale della sua carriera.Graziano Battistini, in un’intervista esclusiva a Radio Goal, ha condiviso dettagli interessanti sul suo assistito, che attualmente sostituisce l’infortunato Alex Meret tra i pali del. Battistini ha sottolineato le sfide affrontate danel momento in cui è stato chiamato a scendere in campo: “Entrare a freddo è difficile. È fondamentale avere una mentalità pronta e agile, eha dimostrato di essere all’altezza”, ha affermato. Secondo, la personalità del portiere esalta le sue qualità fisiche e tecniche, cruciali per affrontare le pressioni del calcio ad alti livelli.