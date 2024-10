Calcio: Euro u21. Il 3 dicembre sorteggio gironi fase finale (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Già 13 nazionali qualificate, a novembre gli spareggi per gli ultimi 3 posti ROMA - Archiviata la fase di qualificazione con il primo posto nel Gruppo A, la Nazionale Under 21 può iniziare a pensare a Slovacchia 2025. Dopo il pareggio contro l'Irlanda che ha scatenato la festa sul prato dello stadio Ilgiornaleditalia.it - Calcio: Euro u21. Il 3 dicembre sorteggio gironi fase finale Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Già 13 nazionali qualificate, a novembre gli spareggi per gli ultimi 3 posti ROMA - Archiviata ladi qualificazione con il primo posto nel Gruppo A, la Nazionale Under 21 può iniziare a pensare a Slovacchia 2025. Dopo il pareggio contro l'Irlanda che ha scatenato la festa sul prato dello stadio

