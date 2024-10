America’s Cup, Ineos si sblocca: New Zealand avanti 4-2 (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La barca britannica vince la quinta e la sesta regata Ineos vince entrambe le regate di oggi 16 ottobre all'America's Cup e accorcia le distanze nella sfida con New Zealand, che ora conduce 4-2 nella finale al meglio dei 13 match race. Quinta regataLa regata si decide nelle manovre di pre-partenza, quando New Zealand scende Sbircialanotizia.it - America’s Cup, Ineos si sblocca: New Zealand avanti 4-2 Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La barca britannica vince la quinta e la sesta regatavince entrambe le regate di oggi 16 ottobre all'America's Cup e accorcia le distanze nella sfida con New, che ora conduce 4-2 nella finale al meglio dei 13 match race. Quinta regataLa regata si decide nelle manovre di pre-partenza, quando Newscende

Quando torna la America’s Cup? New Zealand-Ineos riparte da 4-2 : date - programma - orari - tv - I Kiwi conducono per 4-2, ma a questo punto il Challenger of Record ci crede e sogna il grande ribaltone contro i favoriti della vigilia. Diretta streaming: Mediaset Infinity, gratis; canale YouTube di America’s Cup, gratis; Sky Go e NOW, per gli abbonati. L’evento è trasmesso in diretta tv su Italia 1 e Sky Sport America’s Cup (canale 205); in diretta streaming su Mediaset Infinity, Sky Go, ... (Oasport.it)

