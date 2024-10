WWE: Rhea Ripley chiama in causa i fan che sperano che si faccia male durante Raw (Di martedì 15 ottobre 2024) Rhea Ripley è davvero l’Eradicator della WWE e non c’è dubbio che sia una megastar nella compagnia in questo momento. Tuttavia, ha anche la sua quota di haters sui social media, e sembra che Ripley abbia ora chiamato in causa i fan che speravano si facesse male durante RAW della scorsa notte. durante l’episodio di Raw, Rhea Ripley ha partecipato al segmento di apertura insieme a Tiffany Stratton, Liv Morgan e Raquel Rodriguez. Poco dopo, Ripley è atterrata accidentalmente con la testa sul tallone di Stratton dopo un potente big boot di Rodriguez. Mentre la maggior parte dei fan esprimeva preoccupazione per il potenziale atterraggio serio di Ripley, alcuni troll speravano che si infortunasse. Zonawrestling.net - WWE: Rhea Ripley chiama in causa i fan che sperano che si faccia male durante Raw Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di martedì 15 ottobre 2024)è davvero l’Eradicator della WWE e non c’è dubbio che sia una megastar nella compagnia in questo momento. Tuttavia, ha anche la sua quota di haters sui social media, e sembra cheabbia orato ini fan che speravano si facesseRAW della scorsa notte.l’episodio di Raw,ha partecipato al segmento di apertura insieme a Tiffany Stratton, Liv Morgan e Raquel Rodriguez. Poco dopo,è atterrata accidentalmente con la testa sul tallone di Stratton dopo un potente big boot di Rodriguez. Mentre la maggior parte dei fan esprimeva preoccupazione per il potenziale atterraggio serio di, alcuni troll speravano che si infortunasse.

