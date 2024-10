Ultimo annuncia il suo decimo Stadio Olimpico in carriera. Il 13 luglio 2025 la terza data romana del tour “Ultimo Stadi 2025 – La favola continua…” (Di martedì 15 ottobre 2024) Ultimo A SOLI 28 ANNI annuncia IL SUO decimo Stadio Olimpico terza TRIPLETTA ESTIVA CONSECUTIVA NELLO Stadio DELLA SUA CITTÀ 13 luglio 2025 L’ENNESIMO TRAGUARDO DI carriera Ultimo Stadi 2025 – LA favola CONTINUA Ultimo: 10 volte allo Stadio Olimpico di Roma a soli 28 anni, un traguardo storico. annunciata oggi la terza data romana del live previsto per la prossima estate, terza tripletta estiva consecutiva nello Stadio della sua città, 9 date che aggiunte al primo Olimpico del 2019 gli valgono un record, vero e proprio traguardo di carriera: 10 live nel tempio della musica romana, il più giovane artista ad aver mai raggiunto un risultato analogo. La prima data è una scritta indelebile nella storia del cantautore romano: 4 luglio 2019, LA favola davanti a un pubblico di 64mila persone. Romadailynews.it - Ultimo annuncia il suo decimo Stadio Olimpico in carriera. Il 13 luglio 2025 la terza data romana del tour “Ultimo Stadi 2025 – La favola continua…” Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di martedì 15 ottobre 2024)A SOLI 28 ANNIIL SUOTRIPLETTA ESTIVA CONSECUTIVA NELLODELLA SUA CITTÀ 13L’ENNESIMO TRAGUARDO DI– LACONTINUA: 10 volte allodi Roma a soli 28 anni, un traguardo storico.ta oggi ladel live previsto per la prossima estate,tripletta estiva consecutiva nellodella sua città, 9 date che aggiunte al primodel 2019 gli valgono un record, vero e proprio traguardo di: 10 live nel tempio della musica, il più giovane artista ad aver mai raggiunto un risultato analogo. La primaè una scritta indelebile nella storia del cantautore romano: 42019, LAdavanti a un pubblico di 64mila persone.

