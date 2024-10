The Family 2, replica puntata in streaming 15 ottobre 2024 – Video Mediaset (Di martedì 15 ottobre 2024) Nuovo appuntamento oggi – martedì 15 ottobre 2024 – sulla piattaforma Mediaset Infinity con la 2° stagione The Family (Aile). Nella puntata odierna Ergun attraversa un momento di grande difficoltà e, a causa di problemi con il suo socio, rischia di finire in prigione. Questo lo porta ad ubriacarsi, a riconsiderare i suoi rapporti con le figlie ma soprattutto a chiedere aiuto a Hulya. Quando Hulya gli fa resistenza, Ergun la ricatta minacciandola di far ascoltare ad Aslan e Devin una vecchia registrazione in cui lei trama contro di loro. Ecco il Video Mediaset relativo il trentaduesimo episodio. Superguidatv.it - The Family 2, replica puntata in streaming 15 ottobre 2024 – Video Mediaset Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Nuovo appuntamento oggi – martedì 15– sulla piattaformaInfinity con la 2° stagione The(Aile). Nellaodierna Ergun attraversa un momento di grande difficoltà e, a causa di problemi con il suo socio, rischia di finire in prigione. Questo lo porta ad ubriacarsi, a riconsiderare i suoi rapporti con le figlie ma soprattutto a chiedere aiuto a Hulya. Quando Hulya gli fa resistenza, Ergun la ricatta minacciandola di far ascoltare ad Aslan e Devin una vecchia registrazione in cui lei trama contro di loro. Ecco ilrelativo il trentaduesimo episodio.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Anticipazioni The Family - la puntata di oggi 14 Ottobre - it. Aslan è il capo di una potente famiglia criminale di Istanbul, legato profondamente alle radici del crimine organizzato, ma con un’anima tormentata e un carattere complesso. “The family” ruota attorno ad Aslan, un giovane uomo che fa parte della potente famiglia Soykan, a capo di una delle principali cosche criminali di Istanbul. (Zon.it)

The Family 2 - replica puntata in streaming 14 ottobre 2024 – Video Mediaset - Nuovo appuntamento oggi – lunedì 14 ottobre 2024 – sulla piattaforma Mediaset Infinity con la 2° stagione The Family (Aile). Ecco il video Mediaset relativo il trentunesimo episodio. Nella puntata odierna nonostante le insistenze di Yagmur, Devin si rifiuta di parlare col padre. Hülya cerca di convincere Devin a prenderla in cura e le racconta alcuni tristi episodi del suo passato. (Superguidatv.it)

Anticipazioni The Family - la puntata di oggi 11 Ottobre - La serie La serie esplora temi come la lealtà familiare, il potere, e il conflitto tra il bene e il male, mettendo in evidenza il peso delle decisioni personali e le conseguenze che queste hanno sulle relazioni umane. “The family” ruota attorno ad Aslan, un giovane uomo che fa parte della potente famiglia Soykan, a capo di una delle principali cosche criminali di Istanbul. (Zon.it)