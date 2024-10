Teramo, bimba ‘dimenticata’ su scuolabus: ritrovata dopo ore (Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) – Si è addormentata sullo scuolabus e ci è rimasta per ore. La piccola di soli tre anni è stata ritrovata nel pullman, fermo in un parcheggio a Teramo, dopo alcune ore. Sembra che nessuno l'abbia notata. Portata al pronto soccorso subito dopo il ritrovamento, la piccola è in buone condizioni di salute. Sul Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) – Si è addormentata sulloe ci è rimasta per ore. La piccola di soli tre anni è statanel pullman, fermo in un parcheggio aalcune ore. Sembra che nessuno l'abbia notata. Portata al pronto soccorso subitoil ritrovamento, la piccola è in buone condizioni di salute. Sul

