Lanazione.it - Se un milanese scopre Buti. Il racconto fotografico: "Ai giovani piace il paese"

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) "Qui staremo bene" è il nuovodi Stefano De Grandis, fotoreporter quarantenne di Milano rimasto affascinato dalla realtà di. Un documentario lirico, così viene definito, che sabato è stato presentato ae ai butesi nel giardino di Villa Biagi per quello che è stato il primo evento culturale del nuovo progetto Castellarso 1879. C’era la sindaca Ariannae i tanti ragazzi che sono si sono ritrovati ad essere protagonisti di questo volume. De Grandis, com’è nata l’idea di fare undeldi? "Io sono di Milano e sono finito qui perché la mia fidanzata e madre di nostra figlia è butese. Anon ci capiti per caso, c’è una strada per arrivarci che è la stessa per tornare. Da qualche anno ci trascorro del tempo, dalle vacanze estive alle feste comandate.