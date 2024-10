Sanità, Zampiga (Legacoop): "L'assistenza integrativa sopperisce all'arretramento del Sistema Sanitario nazionale" (Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 14 ott. (Adnkronos) - “Non esiste più un dibattito su assistenza sanitaria si o no: l'assistenza sanitaria esiste e basta. L'assistenza sanitaria integrativa ha permesso di sopperire all'arretramento del Servizio Sanitario nazionale. Senza un servizio pubblico forte non esiste assistenza sanit Ilgiornaleditalia.it - Sanità, Zampiga (Legacoop): "L'assistenza integrativa sopperisce all'arretramento del Sistema Sanitario nazionale" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 14 ott. (Adnkronos) - “Non esiste più un dibattito susanitaria si o no: l'sanitaria esiste e basta. L'sanitariaha permesso di sopperire all'del Servizio. Senza un servizio pubblico forte non esistesanit

L’assistenza sanitaria integrativa al centro del dibattito : il ruolo delle mutue e della cooperazione - Il contesto dell’assistenza sanitaria integrativa L’assistenza sanitaria integrativa si colloca come risposta necessaria ai gap lasciati dal Servizio sanitario nazionale , il quale ha subito notevoli difficoltà negli ultimi anni. Con un sistema di cooperazione ben strutturato, è possibile mettere in atto strategie innovative che possano affrontare anche le sfide più complesse, come ... (Gaeta.it)

Lorenzo Bello e la lotta contro i tumori cerebrali alla Statale : “Università pubblica e assistenza sanitaria universale - un patrimonio da proteggere” - Il nostro protocollo funziona, ed è stato esportato in tutto il mondo”. . Un contributo fondamentale, nel nostro caso, arriva da Airc, la fondazione per la ricerca sul cancro. Tra questi ci sono i tumori che crescono nelle strutture nervose che garantiscono le abilità motorie e che, quando lese, determinano intollerabili inabilità portando a una pessima qualità di vita del malato. (Ilgiorno.it)

Assistenza specialistica igienico sanitaria agli alunni con disabilità gravi - dalla Regione Sicilia 5 milioni di euro - L'articolo Assistenza specialistica igienico sanitaria agli alunni con disabilità gravi, dalla Regione Sicilia 5 milioni di euro sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. "Abbiamo appreso con stupore, ma anche positivamente, dell'immediata disponibilità, da parte del Dipartimento regionale Famiglia e Politiche sociali, di 5 milioni di euro subito erogabili e ancora fermi per la ... (Orizzontescuola.it)