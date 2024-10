Ricerca, difetti genetici digestione carboidrati influiscono su intestino irritabile (Di martedì 15 ottobre 2024) I risultati aprono alla possibilità di individuare i pazienti che potrebbero beneficiare di una dieta specifica Uno studio pionieristico pubblicato sulla rivista 'Clinical Gastroenterology & Hepatology' suggerisce che le variazioni genetiche negli enzimi umani responsabili della digestione dei carboidrati (hCAZymes) possono influenzare l'efficacia di una dieta a ridotto contenuto di carboidrati nei pazienti con sindrome Sbircialanotizia.it - Ricerca, difetti genetici digestione carboidrati influiscono su intestino irritabile Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di martedì 15 ottobre 2024) I risultati aprono alla possibilità di individuare i pazienti che potrebbero beneficiare di una dieta specifica Uno studio pionieristico pubblicato sulla rivista 'Clinical Gastroenterology & Hepatology' suggerisce che le variazioni genetiche negli enzimi umani responsabili delladei(hCAZymes) possono influenzare l'efficacia di una dieta a ridotto contenuto dinei pazienti con sindrome

Ricerca - difetti genetici digestione carboidrati influiscono su intestino irritabile - Il gruppo di ricerca ha sottolineato la necessità di ulteriori studi per convalidare questi risultati e approfondire i meccanismi biologici in gioco. I pazienti spesso collegano i loro sintomi al consumo di determinati alimenti, in particolare carboidrati, e la loro riduzione o eliminazione dalla dieta è emersa come un'opzione terapeutica efficace, sebbene non tutti i pazienti sperimentino gli ... (Iltempo.it)

Ricerca - difetti genetici digestione carboidrati influiscono su intestino irritabile - . Lo studio ha coinvolto ricercatori e clinici provenienti da Italia (Università Lum e Università di Napoli), Spagna (Cic bioGune), Germania (Ikmb e Università di Medicina veterinaria di Hannover), Belgio (Targid) e Regno Unito (Università di Nottingham), e ha ricevuto finanziamenti dal governo spagnolo, dal ministero federale tedesco per l'Istruzione e la ricerca e dal Medical Research Council ... (Liberoquotidiano.it)

Ricerca - difetti genetici digestione carboidrati influiscono su intestino irritabile - La ricerca potrebbe portare a trattamenti personalizzati per l'Ibs, utilizzando marcatori […]. (Adnkronos) – Uno studio pionieristico pubblicato sulla rivista 'Clinical Gastroenterology & Hepatology' suggerisce che le variazioni genetiche negli enzimi umani responsabili della digestione dei carboidrati (hCAZymes) possono influenzare l'efficacia di una dieta a ridotto contenuto di carboidrati ... (Periodicodaily.com)