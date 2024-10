Raid israeliani su Gaza: 13 vittime (Di martedì 15 ottobre 2024) 4.16 Alcuni attacchi israeliani nella notte sulla Striscia di Gaza hanno causato almeno 13 morti e diversi feriti. Secondo l'agenzia palestinese Wafa, un attentato nel campo di Jabalia nel nord della Striscia di Gaza, ha colpito una casa dove sono morte 4 persone.L'attacco è avvenuto nei pressi della moschea Al Hindi, in una zona chiamata Al Faluga. I canali tv Al Manar e Al Mayadeen hanno riportato la morte di 9 persone in un bombardamento israeliano nella città di Bani Suheila, a est di Khan Yunis. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di martedì 15 ottobre 2024) 4.16 Alcuni attacchinella notte sulla Striscia dihanno causato almeno 13 morti e diversi feriti. Secondo l'agenzia palestinese Wafa, un attentato nel campo di Jabalia nel nord della Striscia di, ha colpito una casa dove sono morte 4 persone.L'attacco è avvenuto nei pressi della moschea Al Hindi, in una zona chiamata Al Faluga. I canali tv Al Manar e Al Mayadeen hanno riportato la morte di 9 persone in un bombardamento israeliano nella città di Bani Suheila, a est di Khan Yunis.

Gaza - raid Idf su “centro di comando di Hamas in un ospedale” - 3 morti - attacco Hezbollah a Binyamina - uccisi 4 soldati israeliani - VIDEO - Il bilancio finora sarebbe di tre persone uccise e 40 feriti. L'esercito israeliano ha preso di mira un ospedale da campo, asserendo fosse il "centro di comando di Hamas". Non è la prima volta che Israele prende di mira un ospedale giustificando l'attacco con la presen . Ennesimo raid dell'Idf a Gaza. (Ilgiornaleditalia.it)

Gaza - 5 bambini morti in un raid Idf - irruzione tank israeliani in base Unifil - 15 feriti - Meloni a Netanyahu : "Attacchi inaccettabili" - VIDEO - Si aggrava il bilancio dei morti a Gaza. Questi ultimi stavano giocando vicino a un bar nella zona di Al-Shati quando sono stati uccisi da un attacco con droni. 400 . Secondo Save The Children dallo scorso ottobre, più di 16. L'Idf ha lanciato un nuovo raid nel nord della Striscia uccidendo 5 bambini. (Ilgiornaleditalia.it)

A Gaza 30 morti in raid israeliani - L'agenzia di protezione civile della Striscia di Gaza ha dichiarato che ieri almeno 30 persone sono state uccise dagli attacchi israeliani nella città e nel campo profughi di Jabalia, nel nord di Gaza. Il portavoce dell'agenzia Mahmud Bassal ha detto che un attacco avvenuto ieri sera ha causato... (Today.it)