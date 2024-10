Più risorse per la sanità coi risparmi dei ministri (Di martedì 15 ottobre 2024) Oggi manovra già in Consiglio. Il Tesoro: "Si tratta a oltranza con le banche. Ma nessuna tassa in più" Ilgiornale.it - Più risorse per la sanità coi risparmi dei ministri Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Oggi manovra già in Consiglio. Il Tesoro: "Si tratta a oltranza con le banche. Ma nessuna tassa in più"

Manovra 2025 - Meloni : “Se non avessimo dovuto destinare ingenti risorse al Superbonus - avremmo potuto investire di più su stipendi - sanità - famiglie e pensioni” - In un'intervista al TG5, la premier Giorgia Meloni ha toccato diversi punti cruciali dell'attualità politica, smentendo categoricamente le ipotesi di un aumento generalizzato delle tasse. . L'articolo Manovra 2025, Meloni: “Se non avessimo dovuto destinare ingenti risorse al Superbonus, avremmo potuto investire di più su stipendi, sanità, famiglie e pensioni” sembra essere il primo su ... (Orizzontescuola.it)

Sanità - Schillaci : “In manovra le risorse per assunzioni e nuovo piano pandemico” - “I medici mancano e mancheranno soprattutto nei prossimi tre anni per una sbagliata programmazione fatta negli anni precedenti“, ma “se si guardano i dati Ocse, ci si rende conto che in Italia mancano più infermieri che medici”, ha aggiunto il ministro, spiegando che è alle battute finali l’intesa con l’India per l’arrivo di nuovi infermieri negli ospedali italiani. (Lapresse.it)

Caccia alle risorse per la manovra - Schillaci conferma : “La sanità avrà il suo spazio” - . spesa sanitaria è l'unica che non subirà tagli, mentre tutte le altre spese avranno "tagli significativi" e anche le amministrazioni saranno costrette "a fare risparmi", come dichiarato dal ministro dell'Economia Giorgetti L'articolo Caccia alle risorse per la manovra, Schillaci conferma: “La sanità. (Ildifforme.it)