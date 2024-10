Meteo in Toscana: maltempo in arrivo da mercoledì (Di martedì 15 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayDall’Atlantico una saccatura si sta lentamente avvicinando al Mediterraneo centrale e all’Italia, rallentatanel suo avanzamento verso est da un anticiclone di blocco presente sull’Europa centro-orientale. Il temposulla nostra Firenzetoday.it - Meteo in Toscana: maltempo in arrivo da mercoledì Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayDall’Atlantico una saccatura si sta lentamente avvicinando al Mediterraneo centrale e all’Italia, rallentatanel suo avanzamento verso est da un anticiclone di blocco presente sull’Europa centro-orientale. Il temposulla nostra

Scatta allerta meteo Toscana : temporali forti e rischio idrogeologico - Dal pomeriggio di mercoledì 16 ottobre possibilità di temporali anche forti che interesseranno in un primo momento l’Arcipelago, per estendersi successivamente alla costa centro settentrionale e alle province di Lucca e Massa. . La sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore e temporali forti, valido ... (Corrieretoscano.it)

Temporali forti - allerta meteo nelle zone nord occidentali della Toscana - Firenze, 15 ottobre 2024 – Maltempo in arrivo in alcune aree della Toscana. L’allerta meteo è valida dalle ore 15 alla mezzanotte di domani, mercoledì 16 ottobre, e riguarda le zone nord occidentali. . Possibili colpi di vento e grandinate. In particolare il tratto di costa che va dalla foce dell’Arno alla Lunigiana, Arcipelago compreso. (Lanazione.it)

Meteo Toscana - “l’ottobrata” è agli sgoccioli. Tra poco cambia tutto : le previsioni - Secondo le previsioni del Consorzio Lamma, oggi sarà una giornata via via più nuvolosa, con un aumento pomeridiano delle nubi sulle zone nord-occidentali e in Appennino. Nel corso del pomeriggio, sono attese anche deboli piogge sparse nelle zone centrali della regione, mentre si potranno osservare schiarite più ampie nelle aree centro-meridionali. (Lanazione.it)