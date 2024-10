Maldini, dopo la Nazionale il mercato: l’Inter è in pole. E il Milan pensa al ritorno (Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) – Un Maldini in nerazzurro? Quello che era uno scenario nemmeno ipotizzabile fino a poco tempo fa, sta diventando una possibilità concreta per i bookmaker, come riporta Agipronews. Le recenti prestazioni di Daniel, figlio della bandiera del Milan Paolo, hanno infatti generato l'interesse di diversi club per il trequartista cresciuto proprio nel vivaio rossonero. L'articolo Maldini, dopo la Nazionale il mercato: l’Inter è in pole. E il Milan pensa al ritorno proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) – Unin nerazzurro? Quello che era uno scenario nemmeno ipotizzabile fino a poco tempo fa, sta diventando una possibilità concreta per i bookmaker, come riporta Agipronews. Le recenti prestazioni di Daniel, figlio della bandiera delPaolo, hanno infatti generato l'interesse di diversi club per il trequartista cresciuto proprio nel vivaio rossonero. L'articololailè in. E ilalproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maldini - dopo la Nazionale il mercato : l’Inter è in pole. E il Milan pensa al ritorno - Le recenti prestazioni di Daniel, figlio della bandiera del Milan Paolo, hanno infatti generato l'interesse di diversi club per il trequartista cresciuto proprio nel vivaio rossonero. […]. (Adnkronos) – Un Maldini in nerazzurro? Quello che era uno scenario nemmeno ipotizzabile fino a poco tempo fa, sta diventando una possibilità concreta per i bookmaker, come riporta Agipronews. (Periodicodaily.com)

Maldini - dopo la Nazionale il mercato : l’Inter è in pole. E il Milan pensa al ritorno - Il talento del Monza ha attratto le attenzioni delle big di Serie A Un Maldini in nerazzurro? Quello che era uno scenario nemmeno ipotizzabile fino a poco tempo fa, sta diventando una possibilità concreta per i bookmaker, come riporta Agipronews. Le recenti prestazioni di Daniel, figlio della bandiera del Milan Paolo, hanno infatti generato l'interesse […]. (Sbircialanotizia.it)

Tiro a segno - Maldini dopo il 3° posto alle Finali di Nuova Delhi : “È l’anno più importante della mia carriera” - Siamo davvero contenti di quanto ha fatto vedere. L’annata si è di fatto conclusa oggi e credo di poter parlare di uno dei migliori anni agonistici della nostra specialità. La stagione è stata lunga ed era una cosa che abbiamo messo in conto. L’Italia recita ancora un ruolo da protagonista nel tiro a segno. (Oasport.it)