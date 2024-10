L’ex Vero Volley Marco Gaspari è il nuovo allenatore della Savino Del Bene Scandicci

Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it

(Di martedì 15 ottobre 2024)del, scelto il sostituto di Stéphane Antiga, esonerato nella mattinata del 15 ottobre nonostante le due vittorie di fila. È, tecnico di grande esperienza classe 1982. Commentando il cambio di, il direttore sportivo Francesco Paoletti ha spiegato che non vi è stato un evento specifico a determinare la decisione, “ma piuttosto una differenza di vedute sullo svilupposquadra emersa nelle ultime settimane e non conciliabile”. L’intervento tempestivo permette adi avere due settimane di preparazione prima di un periodo di partite.ha espresso entusiasmo per l’incarico: “C’è emozione perché laDelè una squadra che negli anni ha fattoe vuole far sempre meglio. Lo scorso anno ha disputato una stagione favolosa con una finale giocata alla grande, ed essere qui per me è un onore.