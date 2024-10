Gossipnews.tv - La Drammatica Infanzia di Marco Maddaloni!

(Di martedì 15 ottobre 2024)racconta a Verissimo l’difficile e il trauma che lo lasciò senza voce per mesi. Ecco di cosa si tratta!, celebre campione olimpico di judo e volto noto della TV, ha raccontato a “Verissimo” il lato più intimo della sua vita, oltre il successo. Oltre ad aver partecipato a programmi come Isola dei Famosi e Grande Fratello,ha vissuto una storia di riscatto straordinaria, nata nelle strade difficili del quartiere Scampia. Nel suo libro L’anima del campione,descrive cosa significhi crescere a Scampia, un luogo che gli ha insegnato il valore della lotta, non solo sul tatami. Lo sport è stato la sua via d’uscita da una realtà complessa, permettendogli di offrire alla sua famiglia un futuro più luminoso.