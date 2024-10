La Doppietta in Nazionale segna la rinascita di Di Lorenzo (Di martedì 15 ottobre 2024) Dopo una stagione difficile, culminata in un Europeo deludente che lo ha spesso messo sotto accusa, Giovanni Di Lorenzo sta vivendo una vera rinascita. Ieri, il capitano ha realizzato una Doppietta in Nazionale e ha dato il via a una nuova stagione con il Napoli di Antonio Conte, ritornando agli standard che ci aveva abituato L'articolo La Doppietta in Nazionale segna la rinascita di Di Lorenzo Teleclubitalia. Teleclubitalia.it - La Doppietta in Nazionale segna la rinascita di Di Lorenzo Leggi tutta la notizia su Teleclubitalia.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Dopo una stagione difficile, culminata in un Europeo deludente che lo ha spesso messo sotto accusa, Giovanni Dista vivendo una vera. Ieri, il capitano ha realizzato unaine ha dato il via a una nuova stagione con il Napoli di Antonio Conte, ritornando agli standard che ci aveva abituato L'articolo Lainladi DiTeleclubitalia.

Di Lorenzo promosso : “Si regala la prima doppietta nazionale dopo tante amarezze” - Le pagelle – Di Lorenzo promosso: “Si regala la prima doppietta nazionale dopo tante amarezze” Giovanni Di Lorenzo promosso a pieni voti. L’azzurro, dopo la … L'articolo Di Lorenzo promosso: “Si regala la prima doppietta nazionale dopo tante amarezze” proviene da ForzAzzurri.net. . (Forzazzurri.net)

LIVE Italia-Israele 4-1 - Nations League calcio in DIRETTA : larga vittoria per la nazionale azzurra - doppietta per Di Lorenzo - 20. 37? VAR in corso per stabilire se è dentro o fuori l’area di rigore. 72? Gooooooooooooooooooool, Frattesi, su assist di Dimarco manda al tiro da fuori Frattesi che trova impreparato Glazer, Italia-Israele 3-1. 66? VAR in corso per possibile fallo di disturbo al portiere. 17 A Udine, la nazionale italiana non ha mai perso: nei 9 precedenti si contano 7 successi e 2 pareggi, con 15 goal ... (Oasport.it)

Italia-Israele 4-1 - Di Lorenzo segna la sua prima doppietta in Nazionale (da capitano) - Dopo il gol segnato con il Napoli contro il Bologna, il difensore torna in rete anche con la maglia della Nazionale, non segnava dal novembre del 2022 in amichevole a Tirana contro l’Albania. Vedere un calciatore, che da cinque anni dà tutto, trattato in quel modo mi ha fatto male. La prima doppietta di Di Lorenzo in Nazionale. (Ilnapolista.it)