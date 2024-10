La Cina e l’intramontabile diplomazia dei panda: due ‘nuovi arrivi’ negli Usa (Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) – Trasferimento a Washington per Bao Li e Qing Bao. Con il 'panda Express' torna la diplomazia dei panda in un momento in cui non mancano tensioni tra Cina e Stati Uniti. E a meno di un mese dalle elezioni presidenziali americane, i due panda giganti sbarcano negli Stati Uniti dalla Repubblica Popolare. Sono L'articolo La Cina e l’intramontabile diplomazia dei panda: due ‘nuovi arrivi’ negli Usa proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) – Trasferimento a Washington per Bao Li e Qing Bao. Con il 'Express' torna ladeiin un momento in cui non mancano tensioni trae Stati Uniti. E a meno di un mese dalle elezioni presidenziali americane, i duegiganti sbarcanoStati Uniti dalla Repubblica Popolare. Sono L'articolo Ladei: dueUsa proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

La diplomazia dei Panda : arrivano negli Usa due esemplari giganti dalla Cina. “Un momento storico” - Trasferimento a Washington per Bao Li e Qing Bao. L’arrivo dei Panda e i rapporti tra Usa e Cina Lunedì sera i due panda, entrambi di tre anni, hanno lasciato la ‘base’ a Dujiangyan, nel sudovest della Cina. E online non mancano le proteste contro l’invio in Cina dei “tesori della Nazione”. L’agenzia ufficiale cinese Xinhua ricorda che è la seconda volta da gennaio che dalla Cina partono panda ... (Secoloditalia.it)

