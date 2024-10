La batteria anti missile Thaad. Perché serve a Israele e come funziona (Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 15 ottobre 2024 - Sono già in Israele le prime componenti e il team di specialisti del personale militare statunitense per installare la batteria Thaad (Terminal High-Altitude Area Defense) come promesso giorni fa del portavoce del Pentagono il generale Pat Ryder: "Potenzierà il sistema di difesa di Israele ed è la dimostrazione dell'impegno ferreo degli Stati Uniti contro qualsiasi attacco con missili balistici da parte dell'Iran". Nei prossimi giorni arriveranno altre componenti: "La batteria sarà pienamente operativa nel prossimo futuro, ma per motivi di sicurezza delle operazioni non parleremo delle tempistiche", ha spiegato oggi Ryder. Quotidiano.net - La batteria anti missile Thaad. Perché serve a Israele e come funziona Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 15 ottobre 2024 - Sono già inle prime componenti e il team di specialisti del personale militare statunitense per installare la(Terminal High-Altitude Area Defense)promesso giorni fa del portavoce del Pentagono il generale Pat Ryder: "Potenzierà il sistema di difesa died è la dimostrazione dell'impegno ferreo degli Stati Uniti contro qualsiasi attacco con missili balistici da parte dell'Iran". Nei prossimi giorni arriveranno altre componenti: "Lasarà pienamente operativa nel prossimo futuro, ma per motivi di sicurezza delle operazioni non parleremo delle tempistiche", ha spiegato oggi Ryder.

