Il prosciutto di parma protagonista alla festa del cinema di roma: degustazioni e eventi speciali (Di martedì 15 ottobre 2024) Il Consorzio del prosciutto di parma si prepara a portare un assaggio di eccellenza gastronomica alla diciannovesima edizione della festa del cinema di roma, in programma dal 16 al 27 ottobre. La manifestazione cinematografica, che annualmente attira cinefili e turisti da tutto il mondo, vedrĂ il prosciutto di parma come sponsor ufficiale, con un'area dedicata nel Villaggio del cinema. Questo spazio sarĂ un punto di incontro tra la settima arte e la tradizione culinaria italiana, offrendo ai visitatori un'esperienza coinvolgente e gustativa. Spazio dedicato e attivitĂ di degustazione All'interno del Villaggio del cinema, il Consorzio allestirĂ uno stand tematico completamente personalizzato. Qui gli ospiti potranno partecipare a diverse attivitĂ di degustazione, dove il prosciutto di parma sarĂ protagonista indiscusso.

