Lanazione.it - Il paracadutista ucciso, un giardino intitolato a Scieri. “Oggi è il giorno della pace”

(Di martedì 15 ottobre 2024) Pisa, 15 ottobre 2024 – Una stretta di mano attesa da un quarto di secolo. I vertici dell’esercito “vicini” alla famiglia di Emanuele, il 26enne siracusano, ex allievo parà,nel 1999 all’internocaserma pisana. Ieri mattina il Comune di Pisa haun’area verde a pochi passi proprio dalla caserma dove il 16 agosto di 25 anni fa il giovane fu trovato morto. Per la procura di Pisa, che ha riaperto le indagini nel 2018 dopo la commissione parlamentare d’inchiesta, fatto cadere dalla torre di asciugatura dei paracaduti da tre ’nonni’. In primo grado, è pendente l’appello, sono stati condannati per omicidio gli ex caporali Alessandro Panella (a 26 anni) e Luigi Zabara (a 18); il terzo, Andrea Antico, è stato assolto in primo e secondo grado, “non c’ero”, ha sempre sostenuto.