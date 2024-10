I benefici della Dog Therapy | cura olistica per il benessere umano

Leggi tutta la notizia su .com

(Di martedì 15 ottobre 2024) Life&People.it Negli ultimi decenni, la dog, o pet, ha guadagnato popolarità in tutto il mondo come pratica complementare nel miglioramentosalute fisica e mentale. Una forma di terapia che sfrutta l’interazione tra esseri umani e cani per ottenereterapeutici, che spaziano dalla riduzione dello stress alla gestione di patologie croniche. A differenza delle terapie convenzionali, la dogsi basa su una relazione naturale, emotiva e interattiva tra l’esseree l’animale, creando un legame che favorisce ilin modo unico generando moltepliciche possono integrarsi efficacemente nei percorsi ditradizionali. Riduzione dello stress e dell’ansia Uno deipiù immediatidogè la capacità di ridurre lo stress e l’ansia.