Curare, educare e consolare: Primavera Missionaria al fianco dei più bisognosi

Portare avanti progetti finalizzati a utilità sociale e solidarietà, umana, civile, culturale e spirituale è la missione che da sempre ispira le azioni dei Missionari del Preziosissimo Sangue, cui fa capo Fondazione Primavera Missionaria. Questa realtà sostiene e realizza iniziative per promuovere lo sviluppo umano, la sanità e l'istruzione nei Paesi più poveri del mondo: "La Fondazione Primavera Missionaria – sottolinea don Vincenzo Giannuzzi, Secondo Consigliere ed Economo Provinciale della Congregazione dei Missionari del Preziosissimo Sangue – opera a favore della persona umana e del riconoscimento della sua dignità. Per noi tutti, questa rappresenta un'occasione per stare accanto a chi vive costantemente nel bisogno. Ed è proprio questo il momento nel quale mettiamo in atto la nostra spiritualità.

