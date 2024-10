Blitz al mercato Esquilino: sequestrati 11 chili di granchio blu. Multe per 20mila euro (Di martedì 15 ottobre 2024) Il sequestro di 11 chili di granchio blu, sanzioni di quasi 20mila euro e il controllo di 11 attività commerciali. Il bilancio, questo, al termine dell'intervento al mercato Esquilino dei carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante con il supporto dei colleghi del Nas e del reparto Tutela Romatoday.it - Blitz al mercato Esquilino: sequestrati 11 chili di granchio blu. Multe per 20mila euro Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Il sequestro di 11diblu, sanzioni di quasie il controllo di 11 attività commerciali. Il bilancio, questo, al termine dell'intervento aldei carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante con il supporto dei colleghi del Nas e del reparto Tutela

