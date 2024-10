Aziz Abbes Mouhiidine: “Giudici incompetenti e in malafede. Senza gli affetti sarei finito in un abisso” (Di martedì 15 ottobre 2024) Una delusione lacerante. Da favorito n.1 della categoria dei pesi massimi alle Olimpiadi di Parigi 2024 alla prematura eliminazione sin dagli ottavi di finale a causa di un verdetto che OA Sport definì “Senza dignità e vergogna”. Aziz Abbes Mouhiidine ha vissuto settimane infernali: troppo arduo metabolizzare una simile ingiustizia che ha reso vani anni di abnegazione e sacrifici. La tentazione di mandare tutto al diavolo si è insinuata nella mente, ma ha lasciato progressivamente spazio ad una furibonda voglia di rivincita. Grazie agli affetti più cari, il fuoriclasse campano è riuscito ad evadere con pazienza da quel tunnel profondo in cui era precipitato. Adesso è pronto a ricominciare, lanciandosi con entusiasmo nella nuova avventura nel mondo dei professionisti. E con la fiamma dell’oro olimpico che non si è ancora spenta del tutto. Abbes, ritorniamo sull’incontro incriminato. Oasport.it - Aziz Abbes Mouhiidine: “Giudici incompetenti e in malafede. Senza gli affetti sarei finito in un abisso” Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Una delusione lacerante. Da favorito n.1 della categoria dei pesi massimi alle Olimpiadi di Parigi 2024 alla prematura eliminazione sin dagli ottavi di finale a causa di un verdetto che OA Sport definì “dignità e vergogna”.ha vissuto settimane infernali: troppo arduo metabolizzare una simile ingiustizia che ha reso vani anni di abnegazione e sacrifici. La tentazione di mandare tutto al diavolo si è insinuata nella mente, ma ha lasciato progressivamente spazio ad una furibonda voglia di rivincita. Grazie aglipiù cari, il fuoriclasse campano è riuscito ad evadere con pazienza da quel tunnel profondo in cui era precipitato. Adesso è pronto a ricominciare, lanciandosi con entusiasmo nella nuova avventura nel mondo dei professionisti. E con la fiamma dell’oro olimpico che non si è ancora spenta del tutto., ritorniamo sull’incontro incriminato.

